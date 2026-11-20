БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие во встрече председателей парламентов, участвующих в заседании Совета и 61-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), с председателем Народного совета Туркменистана, Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Об этом сообщила пресс-служба отдела по связям с общественностью и СМИ Милли Меджлиса.

В ходе встречи была подчеркнута важность международных парламентских организаций для углубления сотрудничества между государствами-членами, в том числе расширения взаимодействия в законодательной сфере.

Гурбангулы Бердымухамедов положительно оценил деятельность МПА СНГ. Было отмечено, что на протяжении многих лет Ассамблея ведет эффективную работу по формированию прочной законодательной базы для межгосударственного взаимодействия.

Председатель Народного совета Туркменистана проинформировал участников встречи о многолетних отношениях Туркменистана с государствами - членами организации, а также о реализуемых совместных проектах. Он заявил, что страна намерена и впредь продолжать работу по развитию сотрудничества в этих направлениях.