Офис премьер-министра Израиля подвергся обстрелу - КСИР

БАКУ /Trend/ - Нанесены удары по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и штабу командующего ВВС армии Израиля.

По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно сообщению, указанные атаки были нанесены ракетами "Хайбар" на 10-м этапе иранской операции "Истинное обещание 4".

Отмечается, что ракетные удары Ирана по Израилю в основном направлены на правительственные здания.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

