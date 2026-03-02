Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Великобритания назначила нового чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации в аккаунте британского посольства в Азербайджане в Х, сообщает Trend.

Сообщается, что эта должность поручена Дункану Норману.

Д.Норман поделился в своем аккаунте в социальной сети, что для него большая честь быть назначенным послом Великобритании в Азербайджане.

"С нетерпением жду продолжения работы по углублению партнерства между Великобританией и Азербайджаном, продвижения по основам наших двусторонних отношений и важной работы по нашим общим приоритетам", - подчеркнул он.

