Обнародован перечень отправленного из Азербайджана гуманитарного груза для Украины

СУМГАЙЫТ /Trend/ - Гуманитарный груз из Азербайджана в Украину включает в себя 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов в связи с отправкой гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину.

Он сообщил, что цель отправки оборудования - поддержка восстановления электроснабжения в районах, пострадавших от продолжающейся войны в Украине.

"Гуманитарный груз, состоящий из 10 контейнеров TIR, отправляется сегодня. Ожидается, что груз будет доставлен в Украину в течение двух недель.

Следующая партия оборудования, организованная по обращению украинской стороны и общей стоимостью 2 миллиона долларов США, будет отправлена еще в 9 контейнерах TIR.

Все оборудование произведено в Азербайджане", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!