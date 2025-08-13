bp назвала данные о добыче на "Шах Дениз" в первом полугодии

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2025 года месторождение "Шах Дениз" в Азербайджане произвело около 14 миллиардов стандартных кубометров газа и около 2 миллионов тонн (примерно 16 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, сообщает Trend со ссылкой на bp.

Объем добычи газа и конденсата остался на уровне аналогичного периода 2024 года.

В течение первых шести месяцев газ с месторождения "Шах Дениз" продолжал поставляться на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAS), по маршрутам BTC в нескольких точках, а также европейским покупателям.

Текущая производственная мощность объектов "Шах Дениз" составляет около 77,2 миллиона стандартных кубометров газа в сутки или примерно 28,2 миллиарда стандартных кубометров в год.

Доли участия в проекте "Шах Дениз" распределяются следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), SGC (16,02%), NICO (10,00%) и MVM (5,00%).