Поставки попутного газа с блока АЧГ значительно выросли

БАКУ/Trend/ - В течение первых шести месяцев 2025 года с блока месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане в среднем ежедневно поставлялось около 8 миллионов кубометров попутного газа азербайджанскому государству (в общей сложности – 1,5 миллиарда кубометров), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Основной объем газа был направлен на терминал Сангачал, а также на объекты SOCAR на Нефтяных Камнях. Остальная часть добытого попутного газа использовалась для поддержания пластового давления путем закачки обратно в пласт.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года объем поставок составлял 6,4 миллиона кубометров в сутки.

Таким образом, поставки попутного газа с АЧГ увеличились на 25% в годовом выражении.

Отметим, что в первом полугодии 2025 года АЧГ продолжил безопасную и стабильную добычу. Общий объем производства составил в среднем около 327 000 б/с — это около 59 миллионов баррелей или 8 миллионов тонн. Платформы обеспечили следующие показатели: Чираг – 21 000 б/с, Центральный Азери – 86 000 б/с, Западный Азери – 75 000 б/с, Восточный Азери – 42 000 б/с, глубоководный Гюнешли – 54 000 б/с, Западный Чираг – 24 000 б/с, ACE – 25 000 б/с".

Оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.