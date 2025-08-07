Госдеп США отреагировал на атаку России на газовую инфраструктуру Украины (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Удары России по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам недопустимы.

Об этом сказали в Госдепартаменте США в ответ на запрос Trend касательно атаки России на объект, обеспечивающий поставки азербайджанского газа в Украину.

«Россия должна немедленно прекратить такие действия. Разрушительные последствия этой войны для людей – именно та причина, по которой Президент Трамп стремится к установлению мира. Необходимо положить конец смертям и разрушениям», – заявил представитель ведомства.