В Баку состоялось первое заседание рабочей подгруппы "Пространство зеленой энергии"

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание рабочей подгруппы «Пространство зеленой энергии», созданной в рамках работы по подготовке Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве энергетики Азербайджана, руководитель рабочей подгруппы, министр энергетики Парвиз Шахбазов, рассказал о реформах, проводимых в энергетическом секторе нашей страны под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и приоритетных направлениях повестки дня в области зеленой энергии. Подчеркивалась важность учета как опыта, накопленного в ходе реализации Стратегии экономического развития на 2022-2026 годы, так и мировых тенденций при подготовке части новой стратегии, порученной рабочей подгруппе.

На встрече были представлены проделанная работа и достигнутые результаты в рамках стратегии по достижению цели зеленой энергетики, а также обсуждены направления действий, первоначальные меры и механизмы координации на новый период, охватывающий 2027-2030 годы.

Отметим, что рабочая подгруппа «Пространство зеленой энергии» была создана в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров от 18 июня 2025 года в соответствии с программой «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию».

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