БАКУ/ Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует профинансировать проекты по развитию и расширению двух золотых рудников в Турции за счет кредита на сумму до 100 миллионов долларов.

Информацию об это распространил ЕБРР.

"Основными направлениями инвестиций являются увеличение производственной мощности рудника Ивринди и строительство золотосеребряного рудника Байрамич", - сказали в банке.

Отмечается, что кредит будет выделен компаниям TÜMAD Madencilik и Altınkale Madencilik. Финансирование станет частью пакета синдицированного кредита общей стоимостью до 576,5 млн долларов.

По данным банка, реализация проектов позволит поддержать увеличение добычи золота в Турции, расширение занятости на местах и развитие профессиональных навыков в горнодобывающем секторе. В рамках этих инициатив также предусматривается повышение занятости женщин в горнодобывающей промышленности, где традиционно преобладают мужчины.

"20 процентов финансирования будет направлено на мероприятия, соответствующие климатическим целям. Эти средства охватят меры по повышению энергоэффективности, сокращению выбросов углерода и более рациональному использованию водных ресурсов. При оценке проектов также были учтены экологические и социальные риски. Банк требует принятия дополнительных мер по охране лесных массивов, сохранению биоразнообразия, управлению водными ресурсами и обеспечению производственной безопасности", - сказали в банке.

ЕБРР также усилит контроль за соблюдением стандартов безопасности в ходе реализации проектов. Данное решение предусматривает проведение дополнительных независимых проверок после несчастных случаев на производстве, произошедших на обоих рудниках в сентябре и ноябре 2026 года и приведших к гибели трех человек.

Согласно информации, завершение строительства по обоим проектам ожидается в 2027 году.