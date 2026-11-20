БАКУ/ Trend/ - Быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) не только способствует глобальному экономическому росту, но и становится одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность стран, производительность труда и перспективы их среднесрочного развития. Вместе с тем проблемы с энергоснабжением, инфляционное давление и рост государственного долга продолжают оставаться серьезными вызовами для мировой экономики.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2026 года в китайском городе Шэньчжэне.

По ее словам, 2026 год станет первым годом, когда искусственный интеллект оказал заметное влияние на глобальный экономический рост. Ускорение экономической активности благодаря развитию ИИ частично компенсировало негативные последствия шока в сфере энергоснабжения, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке.

К. Георгиева подчеркнула, что со временем последствия энергетического шока ослабнут, тогда как влияние искусственного интеллекта на экономику будет носить долгосрочный характер.

«Энергетический шок в конечном итоге пройдет, а искусственный интеллект останется с нами навсегда. Эта технология становится важнейшим фактором конкурентоспособности, производительности труда и экономического роста в среднесрочной перспективе», - отметила глава МВФ.

Она сообщила, что благодаря ускорению экономической активности под влиянием ИИ в 2026 году глобальный экономический рост прогнозируется на уровне 3,1 процента, а в странах АТЭС - 3,4 процента. По ее словам, эти показатели выше уровней, которые могли бы сложиться при реализации негативных сценариев, однако все еще уступают темпам роста, необходимым для экономик.

К. Георгиева также отметила положительную динамику мировой торговли. По ее словам, благодаря инвестиционному буму в сфере искусственного интеллекта и углублению региональной торговой интеграции в 2026 году мировая торговля выросла на 4,6 процента. В настоящее время оборудование для ИИ и сопутствующая технологическая продукция в стоимостном выражении составляют более 10 процентов мировой торговли товарами, и их доля продолжает быстро увеличиваться.

Глава МВФ обратила внимание на неравномерное распределение преимуществ глобального экономического роста между странами. В то время как некоторые участники АТЭС сталкиваются с негативными последствиями высоких затрат на энергию, сильного климатического явления Эль-Ниньо и других факторов, страны - экспортеры энергоресурсов, а также государства, тесно интегрированные в глобальные цепочки поставок продукции для ИИ, получают выгоду от происходящих процессов.

В своем выступлении К. Георгиева выделила три основных направления экономической политики, требующих особого внимания: инфляция и процентные ставки, государственный долг и бюджетный дефицит, а также структурные реформы, направленные на ускорение экономического роста.

Она заявила, что как энергетический шок, так и растущий спрос на технологии искусственного интеллекта способствуют усилению глобального инфляционного давления. Согласно приведенным главой МВФ данным, в 2026 году ожидается рост глобальной инфляции до 4,7 процента.

В этих условиях многим странам может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидания экономического роста, связанного с ИИ, а также значительные объемы выпуска облигаций государственным и частным секторами наряду с инфляционным давлением способствуют повышению процентных ставок. В результате в ряде развитых стран доходность облигаций достигла максимальных уровней за последние десятилетия.

Глава МВФ подчеркнула, что высокие процентные ставки увеличивают расходы на обслуживание государственного долга и обостряют проблему устойчивости государственных финансов.

По ее словам, в ближайшее время объем мирового государственного долга может превысить 100 процентов мирового ВВП. Это станет самым высоким показателем со времен окончания Второй мировой войны.

К. Георгиева также отметила важность своевременного принятия корректирующих мер для оздоровления государственных финансов в случае необходимости.

Глава МВФ подчеркнула значение структурных реформ, в частности внедрения искусственного интеллекта и развития рынков капитала, для повышения производительности и ускорения экономического роста.

Она отметила, что нынешняя технологическая трансформация отличается от аналогичных процессов в предыдущие периоды скоростью воздействия на экономику и требует от стран более оперативного принятия соответствующих мер в сфере экономической политики.

«Проще говоря, тот, кто опаздывает, проигрывает», - заявила К. Георгиева.

По ее мнению, страны должны располагать необходимой цифровой инфраструктурой, а также рынком труда и рабочей силой, готовыми к внедрению искусственного интеллекта. Кроме того, им необходимо свести к минимуму риски, связанные с финансовой стабильностью и кибербезопасностью.