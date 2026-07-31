Банки могут направить на кредитование еще до 4.6 млрд манатов - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки могут направить на кредитование еще 4.6 миллиардов манатов.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он подчеркнул, что избыточная ликвидность в банковском секторе без учета обязательных резервов составляет 6 миллиардов манатов.

«Банковский сектор полностью соблюдает все наши требования по ликвидности. Даже с учетом этих требований, согласно общим расчетам, в банковском секторе имеется 4-6 миллиардов манатов свободных средств. Банки могут направить эти средства как на капитализацию, так и на кредитование», – отметил глава ЦБА.