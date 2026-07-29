Центральный банк Ирана о росте инфляции

БАКУ /Trend/ - В четвертом месяце текущего иранского года (22 июня – 22 июля 2026 года) индекс цен на товары и услуги в Иране (индекс инфляции) вырос на 3,6% по сравнению с третьим месяцем (22 мая – 21 июня 2026 года).

Это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

"В четвертом месяце текущего иранского года индекс цен на инфляцию в стране составил 742,8. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (22 июня – 22 июля 2026 года) зафиксирован рост инфляции на 83,9%", – говорится в статистике.

В статистике отмечается, что по итогам четвертого месяца годовая инфляция (23 июля 2025 года – 22 июля 2026 года) выросла на 61,4% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (22 июля 2024 года – 22 июля 2025 года).

В четвертом месяце инфляция на товары выросла на 2,6% по сравнению с третьим месяцем, на 122% – по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а годовая инфляция на товары увеличилась на 86,1%.

Сообщается, что в четвертом месяце инфляция на услуги выросла на 5,1% по сравнению с третьим месяцем, на 48% – по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а годовая инфляция на услуги увеличилась на 39%.

Согласно статистике, в четвертом месяце цены на продукты питания и напитки выросли на 1,8%, одежду и обувь – на 4,6%, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 5,9%, предметы домашнего обихода – на 5,1%, здравоохранение и лечение – на 4,9%, транспорт – на 2,4%, связь – на 1,1%, услуги в сфере отдыха и культуры – на 3,8%, образование – на 1,2%, рестораны и гостиницы – на 3,8%, а также на другие неучтенные услуги – на 5,6%. При этом инфляция на табачные изделия снизилась на 0,5%.

Отметим, что в Иране как Центральный банк, так и Статистический центр публикуют статистические данные о состоянии инфляции в стране. Между этими статистическими данными могут наблюдаться расхождения в цифрах по инфляции.

Согласно анализу Trend, статистика, опубликованная Центральным банком Ирана, свидетельствует о сохранении инфляционного давления. То, что рост цен в сфере услуг опережает рост цен на товары, указывает на сохранение определенной активности внутреннего спроса. Вместе с тем сохранение месячной инфляции на уровне 3,6% выявляет необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики со стороны правительства и Центрального банка. В ближайшие месяцы сохранение относительной стабильности на валютном рынке и эффективная реализация мер, направленных на увеличение предложения, могут способствовать постепенному замедлению темпов инфляции. Тем не менее сохранение годовых показателей инфляции на высоком уровне указывает на то, что восстановление ценовой стабильности потребует времени.