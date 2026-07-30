Обнародован объем экспорта природного газа из Азербайджана в Болгарию

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 4,018 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 186,087 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года экспорт природного газа из Азербайджана в указанную страну в стоимостном выражении снизился на 71,2 миллиона долларов США, или на 27,7%, а по объему – на 105,6 миллиона кубометров, или на 15,3%.

В целом в январе-мае 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 10,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,343 миллиарда долларов США. Это в стоимостном выражении на 489,8 миллиона долларов США, или на 12,8% меньше, а по объему – на 110,2 миллиона кубометров, или на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны – Исламской Республики Иран – в объеме 185,380 миллиона кубометров на сумму 12,476 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 195,6 миллиона кубометров природного газа из двух стран – России и Туркменистана – на сумму 30,1 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 17,6 миллиона долларов США, или в 2,4 раза, а по объему – на 10,3 миллиона кубометров, или на 5,2%.

Напомним, что ранее руководитель регионального офиса SOCAR по Балканам Мурад Гейдаров в эксклюзивном интервью Trend сообщил, что Болгария остается одним из основных направлений деятельности компании в регионе. По его словам, в 2025 году SOCAR продолжила деятельность в сфере газоснабжения и трансграничной транспортировки, а также реализацию проектов по развитию газовой инфраструктуры.

"Общий объем поставок газа в Болгарию Азербайджанской газоснабжающей компанией (Azerbaijan Gas Supply Company, AGSC) и SOCAR в 2025 году составил около 2 миллиардов кубометров, что сопоставимо с показателем предыдущего года. Динамика будущих поставок будет зависеть от спроса на болгарском рынке и развития регионального газового портфеля компании. В рамках проекта гибридной газификации, то есть доставки сжатого природного газа в районы, не подключенные к сети Bulgartransgaz, в 2025 году газ был поставлен 46 промышленным и 5 социальным потребителям. Общий объем поставок по проекту составил около 80 миллионов кубометров газа", – отметил он.