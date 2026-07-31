ЦБА назвал прогноз по балансу текущих операций

БАКУ /Trend/ - Прогноз по балансу текущих операций (БТО) в среднесрочной перспективе остается положительным. Ожидается, что в этом году профицит БТО составит 6,1 миллиарда долларов США.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, на следующий год прогнозируется профицит БТО в размере 5,2 миллиарда долларов США.

Отметим, что на предыдущей пресс-конференции прогнозировался профицит БТО на текущий год на уровне 5,5 миллиарда долларов США, а на следующий год — в размере 4,4 миллиарда долларов США.