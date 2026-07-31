В Иране выросли налоговые поступления

БАКУ/Trend/ - В течение первых четырех месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2026 года) налоговые поступления в Иране выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Организация по налоговым вопросам Ирана, об этом заявил глава организации Сейид Мухаммад Хади Собханиан.

"В первые четыре месяца текущего иранского года налоговые поступления в Иране составили 5,77 квадриллиона риалов (примерно 3,98 миллиарда долларов), тогда как в аналогичный период прошлого года в стране было собрано 3,96 квадриллиона риалов (примерно 2,73 миллиарда долларов) налогов", — отметил он.

Собханиан добавил, что при сопоставлении указанных налоговых поступлений с государственным бюджетом, в аналогичный период прошлого года они составляли 21%, а за четыре месяца текущего года — 20,5%.

Глава организации отметил, что поскольку налоговая система в стране носит системный характер, сбор налогов осуществляется простыми шагами, без оказания давления на налогоплательщиков. Одновременно с целью поддержки предпринимателей расширены полномочия представительств организации в провинциях страны. Это, в свою очередь, привело к ускорению и упрощению процесса налоговых поступлений.

Собханиан сообщил, что за четыре месяца налогоплательщикам было возвращено 110 триллионов риалов (примерно 75,9 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем возвращенных средств вырос на 150%.

Согласно анализу Trend, рост налоговых поступлений в Иране на 45,7% за первые четыре месяца свидетельствует о том, что проводимая правительством политика по укреплению ненефтяных доходов начинает приносить результаты. Увеличение налоговых поступлений может способствовать постепенному снижению зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов и укреплению фискальной устойчивости. Обращает на себя внимание и возврат налогоплательщикам 110 триллионов риалов, который вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показывает, что государство более оперативно применяет механизм возврата налогов, что в итоге улучшает доступ компаний к оборотным средствам и может расширить их инвестиционные возможности. В то же время снижение доли налоговых поступлений в государственном бюджете с 21% до 20,5% указывает на то, что бюджетные расходы или другие источники доходов росли более быстрыми темпами. Тем не менее, высокие темпы роста налоговых поступлений создают для правительства дополнительные финансовые возможности для финансирования инфраструктурных проектов, выполнения социальных обязательств и продолжения экономических реформ. В целом, показатели могут быть оценены как позитивная тенденция, демонстрирующая повышение эффективности налогового администрирования в Иране, рост ненефтяных доходов и продвижение государственных финансов к более устойчивой модели. Сохранение этой динамики в долгосрочной перспективе может оказать положительное влияние на укрепление экономической стабильности и бюджетной устойчивости.