КСИР заявил об ударе по ангару ВВС США

БАКУ /Trend/ - Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетный удар по военной базе США в Иордании, выпустив несколько баллистических ракет.

Об этом сообщает КСИР.

«Аэрокосмические силы КСИР нанесли удар по ангару военно-воздушной базы США "Аль-Азрак", где хранятся и ремонтируются истребители F-35. В результате три самолета F-35 были полностью уничтожены, еще три истребителя серьезно повреждены», — говорится в сообщении.

В КСИР также заявили, что в результате этой атаки погибли несколько американских военнослужащих.

Было отмечено, что данный удар нанесен в ответ на атаку США на иранский остров Кешм.

Добавим, что Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что 30 июля нанесло удары по десяткам целей в Иране, включая военные командные центры, ракетные установки и беспилотные аппараты, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского назначения.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.