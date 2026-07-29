Казахстан и США обсудили ситуацию вокруг КТК

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

Сообщается, что стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, ход подготовки предстоящего визита Президента Казахстана в США для участия в саммите G20.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупным международным проектом по транспортировке нефти с участием России, Казахстана и ведущих мировых энергетических компаний. В систему входит трубопровод протяженностью около 1 500 километров, по которому транспортируется нефть преимущественно с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также от российских производителей.

Около 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется через систему КТК.

20 июля 2026 года во время погрузки нефти на выносном причальном устройстве ВПУ-1 КТК танкер NELSA подвергся атаке беспилотника. Дрон ударил в правый борт судна, вызвав пожар в кормовой части. Инцидент произошел вскоре после возобновления работы терминала КТК после другой атаки беспилотников 19 июля, в результате которой пострадали гражданские танкеры ASIA и NISSOS IOS, находившиеся под погрузкой нефти.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило, что операции по погрузке на морском терминале КТК были временно приостановлены для обеспечения безопасности судов, экипажей и окружающей среды в акватории Черного моря.