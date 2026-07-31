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Политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне - Президент Садыр Жапаров

Политика Новость 31 июля 2026 10:00 (UTC +04:00)
Политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне - Президент Садыр Жапаров
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ЧОЛПОН-АТА/Trend/- Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений», - подчеркнул глава государства Кыргызстана.

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