Ормузский пролив останется закрытым, пока продолжаются угрозы США - КСИР

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что Ормузский пролив не будет открыт, пока продолжаются вмешательство и угрозы со стороны США.

В КСИР подчеркнули, что действия и угрозы со стороны США лишь еще больше осложняют ситуацию.

«Ормузский пролив — это наша территория. Военно-морские силы КСИР осуществляют мощный контроль над этим проливом. Мы не допустим вмешательства тех, кто прибывает за тысячи километров», — отмечается в сообщении.

В КСИР также сообщили, что минувшей ночью при поддержке США два нефтяных танкера попытались пройти через небезопасный участок Ормузского пролива. После того как на одном из танкеров вспыхнул сильный пожар, оба судна были немедленно отведены назад.

Добавим, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, включая военные командные центры, ракетные установки и установки беспилотных летательных аппаратов, береговые наблюдательные и оборонительные пункты, а также объекты военно-морских сил.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.