Обнародована стоимость экспорта сырой нефти Ирана за 4 месяца

БАКУ/ Trend/ - За первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2026 года) стоимость экспорта сырой нефти Ирана превысила 11 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства нефти Ирана.

"Несмотря на сохранение антииранских санкций, ограничения, введенные в отношении нефтяных танкеров, сложности на китайском рынке и даже начало войны, стоимость продаж сырой нефти Ирана составила более 11 миллиардов долларов", – отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что на фоне роста предположений о возможных кадровых изменениях в Министерстве нефти в последние недели, был выдвинут ряд утверждений относительно продажи нефти и репатриации валютной выручки от этих продаж.

В министерстве указали, что в некоторых из этих заявлений сокращение валютных резервов страны напрямую увязывалось со слабыми показателями продаж сырой нефти. Высказывались даже утверждения, что экономика Ирана находится на грани краха из-за функционирования Министерства нефти.

"Между тем, по итогам первых трех месяцев прошлого года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) общая стоимость валютной выручки Ирана от продажи сырой нефти составила 8 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что, учитывая усиление внешнего давления в течение четырех месяцев текущего иранского года, ожидалось резкое сокращение экспорта сырой нефти Ирана. Однако продажи сырой нефти и репатриация валютной выручки от них не прекратились и, более того, демонстрируют положительную динамику.

Следует отметить, что в настоящее время в Иране действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана функционируют 37 нефтяных месторождений, на территории Компании центральных нефтяных зон Ирана – 14, на территории компании по добыче нефти и газа "Арвандан" – 5, на территории Офшорной нефтяной компании – 18 нефтяных месторождений. Кроме того, на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории Компании центральных нефтяных зон – 13, на территории компании "Парс Ойл энд Гас" – 1, на территории Офшорной нефтяной компании – 3 газовых месторождения.

Добавим, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С использованием существующего технологического оборудования Иран может добыть 340 миллиардов баррелей из них. Таким образом, Иран может использовать примерно 30% запасов, тогда как 70% остаются невостребованными в недрах.

Согласно анализу Trend, обнародованные данные свидетельствуют о том, что нефтяной сектор Ирана, несмотря на санкции, логистические ограничения и геополитическую напряженность, сумел сохранить экспортные поставки. Получение дохода в размере более 11 миллиардов долларов от экспорта сырой нефти за первые четыре месяца текущего иранского года показывает, что страна сохранила свои ключевые экспортные рынки и каналы сбыта. Такая динамика может оказать положительное влияние на сохранение стабильности валютных поступлений от нефти, поддержку бюджетных доходов и продолжение притока иностранной валюты. В то же время заявление Министерства нефти демонстрирует, что Иран, несмотря на внешнее давление, формирует гибкие механизмы в энергетическом экспорте и стремится сохранить устойчивость нефтяных продаж.