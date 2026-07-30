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Минфин Азербайджана опубликовал бюллетень о государственном долге за I полугодие

Экономика Новость 30 июля 2026 10:53 (UTC +04:00)
Минфин Азербайджана опубликовал бюллетень о государственном долге за I полугодие
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджанской Республики представил Статистический бюллетень о государственном долге и долге, гарантированном государством, по итогам первого полугодия 2026 года.

Об этом сообщает министерство.

Документ публикуется в целях обеспечения прозрачности в сфере государственного долга, расширения информации о государственном долге, доводимой до общественности, а также обеспечения доступности данных по данной сфере.

Ознакомиться со Статистическим бюллетенем можно по данной ссылке.

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