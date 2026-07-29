Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художница Нармина Велиева стала членом Европейской академии естественных наук. Этого высокого признания она удостоена за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства и творческие достижения.

Как сообщила корреспонденту Trend Нармина Велиева, она стала членом секции "Современное искусство" Академии. Кроме того, художнице были вручены диплом, нагрудный знак, а также одна из самых престижных наград Академии в области искусства - медаль имени Василия Кандинского.

"Для меня большая честь стать членом такого авторитетного научного и культурного сообщества и получить медаль имени Василия Кандинского. Это признание вдохновляет меня на реализацию новых творческих проектов и дает мощный стимул для дальнейшей работы", - отметила Нармина Велиева.

Ее творчество отличается индивидуальным почерком, выразительной цветовой палитрой и глубоким осмыслением современных художественных процессов, а работы получили признание как в Азербайджане, так и за его пределами. Новое достижение художницы стало еще одним важным вкладом в продвижение азербайджанского искусства на мировой культурной арене.

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