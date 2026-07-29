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Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)

Социум Новость 29 июля 2026 17:44 (UTC +04:00)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Фото: Личный архив Нармины Велиевой
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художница Нармина Велиева стала членом Европейской академии естественных наук. Этого высокого признания она удостоена за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства и творческие достижения.

Как сообщила корреспонденту Trend Нармина Велиева, она стала членом секции "Современное искусство" Академии. Кроме того, художнице были вручены диплом, нагрудный знак, а также одна из самых престижных наград Академии в области искусства - медаль имени Василия Кандинского.

"Для меня большая честь стать членом такого авторитетного научного и культурного сообщества и получить медаль имени Василия Кандинского. Это признание вдохновляет меня на реализацию новых творческих проектов и дает мощный стимул для дальнейшей работы", - отметила Нармина Велиева.

Ее творчество отличается индивидуальным почерком, выразительной цветовой палитрой и глубоким осмыслением современных художественных процессов, а работы получили признание как в Азербайджане, так и за его пределами. Новое достижение художницы стало еще одним важным вкладом в продвижение азербайджанского искусства на мировой культурной арене.

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Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)
Азербайджанская художница избрана членом Европейской академии естественных наук (ФОТО)

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