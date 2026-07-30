Средний коридор: новая стратегическая артерия Евразии в эпоху глобальной неопределенности

БАКУ/ Trend/ - Карта мировой торговли стремительно меняется. В последние годы углубление геополитического противостояния, региональные конфликты, санкции, проблемы безопасности в Красном море, российско-украинская война и рост напряжённости на Ближнем Востоке вновь поставили в центр внимания вопрос устойчивости глобальных цепочек поставок. По мере того как надёжность традиционных маршрутов, по которым на протяжении десятилетий проходили основные грузопотоки, снижается, государства и международный бизнес начали искать более безопасные, более короткие и более предсказуемые альтернативы. Именно в этих условиях Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), соединяющий Китай – Центральную Азию – Каспий – Азербайджан – Грузию – Турцию – Европу, становится уже не просто альтернативным маршрутом, а одним из ключевых элементов глобальной геоэкономической системы. В центре этой трансформации находится Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год в Баку, также обратил внимание на возрастающую роль Азербайджана как международного транспортно-логистического центра. «Сегодня роль очень важных маршрутов поставок для растущего числа стран играют коридоры Восток-Запад и Север-Юг, проходящие через территорию Азербайджана», – заявил Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что работа по превращению Азербайджана в еще более мощный транспортно-логистический хаб должна быть продолжена. «Наш план заключается в удвоении объема грузов, проходящих через Азербайджан. Сегодня этот показатель составляет около 14-15 миллионов тонн. Мы стремимся удвоить эту цифру, и, конечно, не все зависит только от нас. Это зависит и от геополитической ситуации, и от обстановки в регионе, но таковы наши планы», – отметил глава государства.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также считает, что Средний коридор уже вышел за рамки классического понимания транспортного маршрута. По его словам, этот маршрут превращается в стратегическую геоэкономическую систему, объединяющую Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию, отражая фундаментальные изменения в транспортной архитектуре Евразии. Х. Гаджиев подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в железнодорожную инфраструктуру, морское судоходство, авиацию и цифровую инфраструктуру обеспечивают превращение страны в один из ключевых связующих центров Евразии.

Азербайджан укрепляет свои позиции на геоэкономической карте

В последние годы Азербайджан последовательно реализует политику, направленную на превращение из транзитной страны в логистический и транспортный хаб с гораздо более широкими функциями. Инвестиции объемом в миллиарды долларов в железные дороги, автомобильные магистрали, портовую инфраструктуру, логистические центры и цифровые решения уже начинают приносить реальные результаты.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе–мае текущего года по международным транспортным коридорам Азербайджана железнодорожным транспортом было перевезено 6 млн 159,7 тыс. тонн грузов, автомобильным – 4 млн 731 тыс. тонн, морским – 2 млн 652,5 тыс. тонн. Таким образом, на железнодорожные перевозки пришлось 45,5 % общего объёма грузоперевозок, на автомобильные – 34,9 %, на морские – 19,6 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём железнодорожных перевозок увеличился на 3,3 %, автомобильных – на 5,9 %, что рассматривается как свидетельство растущего спроса на транзитные возможности Азербайджана.

Мир ищет новые логистические маршруты

На фоне рисков, с которыми сталкиваются традиционные маршруты, Европейский союз также уделяет особое внимание Среднему коридору. Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос заявила, что на протяжении многих лет Европа в торговле с Азией в основном полагалась на северный маршрут через Россию и южный путь через Суэцкий канал. Однако нынешняя геополитическая реальность существенно снизила надежность этих маршрутов. По ее словам, именно поэтому Средний коридор, проходящий через Южный Кавказ, становится стратегической альтернативой для торговых, энергетических и цифровых связей Европы.

Кос отметила, что с 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору уже увеличился в четыре раза, а Европейский союз намерен сократить сроки доставки по маршруту с 45 до 15 дней. Для этого предусматриваются модернизация автомобильных и железных дорог, портов, а также упрощение пограничных процедур.

Инвестиции Азербайджана приносят результаты

Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто заявил Trend, что благодаря инвестициям в транспортную и логистическую инфраструктуру Азербайджан в последние годы стал одним из ключевых участников Среднего коридора. «Инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру сегодня уже приносят свои результаты. Страна ещё больше укрепляет свои позиции в качестве надежных транзитных ворот между Европой и Азией и играет ведущую роль в развитии Среднего коридора», – сказал он.

Генеральный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA Ассет Асавбаев также считает, что реализуемые Азербайджаном проекты уже меняют логистическую карту региона. «Современная транспортная инфраструктура и портовые возможности, созданные Азербайджаном, значительно повышают конкурентоспособность маршрута TRACECA», – отметил он.

Бакинский порт выходит на новый этап развития

Одной из главных опор успеха Среднего коридора является Бакинский международный морской торговый порт. В настоящее время его годовая пропускная способность составляет 15 млн тонн грузов. После завершения работ по расширению этот показатель увеличится до 25 млн тонн.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов заявил, что утверждённый правительством План действий на 2024–2026 годы направлен именно на повышение транзитного потенциала Азербайджана.

В свою очередь генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов заявил Trend, что цель состоит в превращении порта не просто в пункт приёма грузов, а в интегрированный логистический и промышленный центр между Европой и Азией. «Мы развиваем Бакинский порт не только как пункт приёма грузов, но и как интегрированный логистический и промышленный центр между Европой и Азией», – сказал он. По его словам, основными приоритетами в этом направлении являются цифровые решения, мультимодальные перевозки и ускорение обработки грузов.

Кроме того, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Агаев сообщил, что также увеличивается контейнерная пропускная способность порта. «В настоящее время этот показатель составляет 150 тыс. TEU. Благодаря проводимому расширению и новому оборудованию в ближайшей перспективе планируется довести его до 260 тыс. TEU», – отметил он.

Свободная экономическая зона "Алят" играет более широкую роль, чем просто транзит

Стратегия Азербайджана не ограничивается лишь транзитом грузов. Свободная экономическая зона "Алят" (AFEZ) формирует производственную и промышленную составляющую Среднего коридора. Председатель правления AFEZ Валех Алескеров заявил Trend, что цель заключается в превращении Азербайджана в региональную производственную и экспортную платформу. «Свободная экономическая зона "Алят" предлагает инвесторам одну из самых конкурентоспособных бизнес-сред в регионе», – сказал он. По его словам, предприятия, которые будут работать здесь, получат доступ через Средний коридор к рынкам, где проживают сотни миллионов потребителей.

Зангезурский коридор откроет новые возможности

По мнению экспертов, следующий этап развития Среднего коридора будет связан с открытием Зангезурского коридора. Этот маршрут сможет объединить коридоры Восток – Запад и Север – Юг, сократить расстояние перевозок, снизить логистические расходы и значительно расширить транзитные возможности Азербайджана.

Специальный представитель Президента США Ари Лайтстоун заявил Trend, что инициатива TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) обладает более значительным геоэкономическим потенциалом, чем ожидалось первоначально. По его словам, Азербайджан уже становится не только страной, обеспечивающей связь с Нахчываном, но и ключевым связующим звеном между Центральной Азией и Европой.

Вместе с тем, согласно информации Министерства цифрового развития и транспорта, в ходе встречи с американской делегацией также обсуждались вопросы расширения Среднего коридора, развития Зангезурского коридора и перспектив участия американских компаний в этих процессах.

Роль Азербайджана подчёркивают и международные организации

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспан также считает, что Азербайджан уже превратился в страну, имеющую глобальное значение в сфере логистики и региональной взаимосвязанности. По её словам, Азербайджан играет важную роль моста между Европой и Азией и является одним из ключевых участников формирования новой международной экономической архитектуры.

Стратегическое преимущество Азербайджана в новом мировом порядке

Современные геополитические реалии показывают, что сегодня экономика конкурирует уже не только за счёт производственных мощностей, но и благодаря надёжным связям, безопасной логистике и эффективным транспортным маршрутам. Именно поэтому Средний коридор постепенно превращается в одну из главных экономических артерий Евразии. Азербайджан же благодаря последовательной инфраструктурной политике, расширению Бакинского порта, развитию железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, созданию свободной экономической зоны "Алят", цифровизации и международному сотрудничеству укрепляет свои позиции как одно из центральных звеньев новой геоэкономической системы.

В условиях, когда традиционные маршруты сталкиваются с растущими рисками, а государства и бизнес ищут надёжные альтернативы, созданная Азербайджаном логистическая инфраструктура приобретает стратегическое значение не только для региона, но и для будущего торговли между Европой и Азией. Таким образом, Средний коридор превращается из транспортного маршрута в новую геоэкономическую платформу, обеспечивающую экономическую интеграцию, энергетическую безопасность и устойчивость глобальных цепочек поставок.