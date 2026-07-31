  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 июля

Экономика Новость 31 июля 2026 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9564 маната, 1 турецкая лира - 0,0359 маната, 100 российских рублей - 2,1335 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9564
AUD 1,1945
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,1182
CZK 0,0808
CNY 0,2519
DKK 0,2617
GEL 0,6474
HKD 0,2168
INR 0,0178
GBP 2,2857
SEK 0,178
CHF 2,1062
ILS 0,5566
CAD 1,2125
KWD 5,4848
KZT 0,3588
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5399
MDL 0,0968
NOK 0,178
UZS 0,0141
PKR 0,6117
PLN 0,4543
RON 0,3729
RUB 2,1335
RSD 0,0167
SGD 1,324
SAR 0,4527
xdr 2,3133
TRY 0,0358
TMT 0,4857
UAH 0,038
JPY 1,0581
NZD 0,9975

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости