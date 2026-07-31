Обнародованы данные по экспорту товаров через таможню Мехран в Иране за 4 месяца

БАКУ/Trend/ - За первые четыре месяца текущего иранского года (21 марта — 22 июля 2026 года) через таможню Мехран, расположенную в западной иранской провинции Илам, было экспортировано 709 тысяч тонн товаров на сумму 288 миллионов долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Администрации таможни Ирана, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Илам Сохраб Кемари.

"Через таможню Мехран в провинции Илам экспортируются в основном сельскохозяйственная продукция, керамика, резиновые изделия, стекло, арматура, цемент, железная руда и другие товары. Продукция поставляется преимущественно в Ирак и другие страны", — отметил он.

Кемари добавил, что за четыре месяца через таможню Мехран было транзитом проведено 34,6 тысячи тонн товаров.

Таможенный чиновник также сообщил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) через таможню Мехран было экспортировано 2,38 миллиона тонн товаров на сумму 1,31 миллиарда долларов.

Отметим, что иранская таможня Мехран расположена в 230 километрах от столицы Ирака Багдада. Данный таможенный пункт считается одним из основных узлов экспорта иранских товаров в Ирак.

Согласно анализу Trend, результаты первых четырех месяцев по таможне Мехран свидетельствуют о том, что Иран сохраняет свой экспортный потенциал на иракском рынке, а торговая активность на западной границе продолжается. Включение в состав экспортируемой продукции наряду с сельскохозяйственными товарами таких промышленных изделий, как керамика, стекло, арматура, цемент и железная руда, показывает, что Иран расширяет выход различных производственных секторов на внешние рынки. Это можно оценить положительно с точки зрения политики диверсификации ненефтяного экспорта страны. Стабильный спрос на иракском рынке, модернизация инфраструктуры пограничных переходов и ускорение таможенных процедур могут создать условия для дальнейшего роста экспортных показателей таможни Мехран к концу года. Кроме того, близость таможни Мехран к Багдаду предоставляет иранским производителям значительное логистическое преимущество. Этот фактор способствует снижению транспортных расходов, сокращению сроков доставки товаров и укреплению конкурентоспособности Ирана на иракском рынке. При условии эффективного использования этих преимуществ таможня Мехран может еще больше укрепить свои позиции в качестве одной из ключевых опорных точек ненефтяного экспорта Ирана.