Казахстан и США обсудили энергобезопасность в регионе

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и посол США в Казахстане Джули Стаффт обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, сообщает Минэнерго Казахстана.

«В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США», - говорится в информации ведомства.

Особое внимание было уделено обеспечению региональной энергетической безопасности, поддержанию надежной работы экспортной инфраструктуры и обеспечению стабильных поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Стороны подтвердили готовность продолжать диалог в рамках Стратегического энергетического партнерства Казахстана и США, направленного на расширение взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных инициатив в энергетическом секторе.

Переговоры состоялись на фоне недавних атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

20 июля 2026 года во время выгрузки нефти по танкеру NELSA был нанесен удар беспилотником, в результате чего произошло возгорание на грузовой палубе. В результате атаки дронов 19 июля были повреждены гражданские танкеры ASIA и NISSOS IOS во время погрузки нефти.

23 июля Министерство энергетики сообщило о временной приостановке погрузочных операций на морском терминале КТК для обеспечения безопасности судов, экипажей и окружающей среды в акватории Черного моря.

Ранее сегодня в КТК сообщили, что 30 июля танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО "Тенгизшевройл", находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке. В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК.

Кроме того, в территориальных водах, в 6 морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер MARATHI под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках расширенного стратегического партнерства, подготовку к предстоящему визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20, а также ситуацию вокруг работы КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупным международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана, России и ведущих мировых энергетических компаний. Протяженность трубопровода составляет около 1 500 км. Он транспортирует нефть преимущественно с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, при этом около 80% экспорта нефти Казахстана проходит через систему КТК.