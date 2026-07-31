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Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда

Политика Новость 31 июля 2026 08:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - Принято решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда развития.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

«Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям».

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