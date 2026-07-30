SOCAR подтвердила статус генерального партнера OGT 2026 в Туркменистане

БАКУ/Trend/ - SOCAR официально подтвердила свой статус генерального партнера (Premier Partner) Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана" (Oil and Gas of Turkmenistan, OGT 2026).

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице представительства SOCAR в Туркменистане (SOCAR Turkmenistan) в соцсети LinkedIn.

Отмечается, что представительство SOCAR в Туркменистане отметило, что с гордостью поддерживает один из ведущих региональных форумов - OGT 2026, который служит важной площадкой для проведения диалога на высоком уровне по вопросам инвестиций, энергетического транзита, оптимизации инфраструктуры и внедрения передовых технологий в Каспийском регионе.

В компании подчеркнули, что деятельность представительства SOCAR в Ашхабаде направлена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном.

"Благодаря активному сотрудничеству мы продолжаем содействовать развитию надежного, эффективного и устойчивого партнерства, которое приносит пользу всему региону", - говорится в публикации.

Напомним, что на предыдущей Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025" президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что Азербайджан и Туркменистан, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, призваны сыграть ключевую роль в продвижении регионального и глобального энергетического перехода.

"Визиты на высоком уровне и реализация совместных соглашений между Азербайджаном и Туркменистаном открыли новый этап динамичного и всеобъемлющего сотрудничества. Благодаря общим ценностям, видению глав государств и прочной основе отношений, сотрудничество между двумя странами продолжает устойчиво развиваться", - заявил президент компании.

Он подчеркнул, что SOCAR на протяжении многих лет поддерживает и расширяет взаимовыгодное партнерство с туркменскими компаниями, в частности с государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит".