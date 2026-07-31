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Президент Ильхам Алиев: Финансовая составляющая Азербайджано-кыргызского фонда будет увеличена в два раза – до 200 млн долларов

Политика Новость 31 июля 2026 09:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Финансовая составляющая Азербайджано-кыргызского фонда будет увеличена в два раза – до 200 млн долларов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ЧОЛПОН-АТА/Trend/- Азербайджан и Кыргызстан договорились повысить финансовую составляющую совместного инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием», - подчеркнул глава нашего государства.

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