С любовью к Азербайджану, гостеприимству и национальной кухне – мировые звезды и популярные артисты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Dream Fest 2026 вновь собрал в Sea Breeze всемирно известных исполнителей, музыкантов и артистов из разных стран. Для многих из них фестиваль стал не только ярким музыкальным событием, но и возможностью ближе познакомиться с Азербайджаном, его культурой, традициями и гостеприимством. Участники поделились с корреспондентом Trend впечатлениями о Dream Fest, атмосфере Баку, местной кухне и теплом приеме, который оказали им азербайджанские зрители.

Cheb Khaled: "Я счастлив впервые приехать в Баку и стать частью этого прекрасного фестиваля. Вместе со своей семьей я открыл для себя очень красивую страну и мы очень рады быть здесь. Музыка объединяет людей, города и культуры, и здесь, на берегу Каспийского моря, это ощущается особенно сильно. Мы очень счастливы быть в Баку".

Ty Dolla $ign: "Это мой первый визит в Азербайджан, и я уже вдохновлен атмосферой Баку. Здесь очень красиво, а энергия фестиваля действительно особенная. Мне рассказали о долме, кутабах и кебабе - обязательно попробую. Музыка объединяет людей по всему миру, и Dream Fest еще раз это доказывает".

John Newman: "Это удивительное место с особенной энергетикой. Для артиста очень важно чувствовать, что его музыку любят и помнят. Я благодарен за такой теплый прием и с удовольствием вернусь сюда снова".

EDIS: "Музыка не знает границ. Она объединяет людей разных стран и культур. Спасибо Dream Fest и всем, кто создает этот удивительный фестиваль".

Tomas Nevergreen: "Для нас фестиваль в Баку - словно другой мир. Здесь все организовано на самом высоком уровне: сцена, техническое оснащение, атмосфера. Но главное - это люди. Нас встретили с невероятным теплом, и мы счастливы быть здесь".

Andru Donalds: "Dream Fest всегда проходит грандиозно. Я уже был здесь и рад вернуться снова. Здесь невероятная атмосфера, потрясающая энергетика и очень искренние люди. К тому же Эмин - мой близкий друг, поэтому приезжать сюда для меня всегда большая радость. И, конечно, невозможно забыть знаменитую азербайджанскую кухню".

Barbara Berta: "Каждый мой приезд в Баку позволяет увидеть, как стремительно развивается город. Здесь невероятная атмосфера, потрясающая энергетика. Искренне желаю процветания и этому проекту, и всему, что здесь создается".

Эмре Алтуг: "Для меня большая честь быть частью такого масштабного фестиваля. Но не менее важно выступать именно в Баку. В Турции хорошо знают, как любят Азербайджан, и эта любовь взаимна. В следующий раз я хотел бы приехать сюда уже как турист, чтобы лучше узнать этот прекрасный город".

Ани Лорак: "Всегда с нетерпением жду встречи со зрителями в Баку. Люблю этот город, азербайджанскую кухню, но больше всего - людей. Они очень искренние, доброжелательные и гостеприимные. Самое главное, что я увезу с собой, - это любовь Азербайджана и невероятно теплый прием".

Алсу: "В Баку невозможно соблюдать диету. Обожаю кутабы, люля-кебаб — азербайджанская кухня для меня настоящий рай. Баку никогда не был для меня чужим городом. Я люблю этот город, азербайджанский народ и всегда счастлива выступать перед такой теплой и внимательной публикой".

Стас Михайлов: "Я всегда приезжаю в Азербайджан с особой теплотой и считаю эту страну своей второй родиной. Если бы была возможность, бывал бы здесь гораздо чаще. На этот раз приехал с детьми, чтобы показать им Баку, Ичеришехер, Сумгайыт, познакомить с азербайджанской кухней и местами, связанными с историей нашей семьи".

Стас Пьеха: "Я всегда с удовольствием приезжаю в Баку. Мы уже сняли здесь еще один ролик на одну из моих песен - прямо на территории фестиваля. С особой теплотой вспоминаю прогулки по Ичеришехер, которые были месяц назад - этот город каждый раз оставляет самые приятные впечатления".

Брендон Стоун: "Я настолько часто бываю в Азербайджане, что всерьез задумываюсь о покупке жилья здесь. Каждый приезд начинается с прогулки по Ичеришехер - эти старые улочки заряжают особой энергетикой. Очень люблю бакинские помидоры и "помидор-юмурта". На Dream Fest собираются друзья и близкие со всего мира, поэтому мы уже чувствуем себя здесь как дома".

Jaman T: "Баку –это вдохновение, тепло, а главное здесь потрясающие люди, приветливые, светлые. Фестиваль великолепен. Не как певец, а как зритель сам наслаждался выступлениями артистов".

Участницы группы "Розовые Розы": "Это была любовь с первого взгляда. Современный красивый город, теплое море, добрые люди - все, что мы увидели, оставило самые теплые впечатления. Мы всегда рады встречам с Эмином и счастливы быть частью этого фестиваля".

Фаиг Агаев: "Dream Fest объединяет артистов из разных стран и помогает тысячам гостей открыть для себя Азербайджан, его культуру и музыкальные традиции. Фестиваль давно стал больше, чем просто музыкальное событие. Музыка обладает уникальной силой объединять людей, и именно через нее мир знакомится с нашей страной".

Айгюн Кязымова: "Для меня Dream Fest - это настоящий праздник. Фестиваль стал важной международной площадкой, объединяющей артистов и зрителей разных стран. Каждый год сюда приезжают артисты и гости из разных стран, чтобы увидеть, какой прекрасный у нас город, какие замечательные и гостеприимные люди живут в Азербайджане, познакомиться с нашей музыкой, культурой и искусством».

Тунзаля Агаева: "На Dream Fest я представила символичный образ, посвященный 25-летию своей творческой деятельности. В нем отражена вся моя история. С каждым годом фестиваль раскрывается по-новому, подтверждая статус одного из самых масштабных музыкальных событий".

Зульфия Ханбабаева: "Каждый Dream Fest отличается своей особой атмосферой и неизменно дарит зрителям новые впечатления. Каждый год фестиваль становится другим, появляются новые идеи и форматы. Благодарю организаторов и зрителей за этот замечательный праздник музыки".

Роза Зергерли: "Для азербайджанских артистов участие в таком международном фестивале имеет особое значение. Очень важно, что отечественные исполнители выступают на одной сцене с мировыми звездами".

Айсель Теймурзаде: "Можно сказать, что мое возвращение на сцену началось здесь, на Dream Fest. Прошлый год стал отправной точкой моего нового творческого пути. Я действительно чувствую, что, как птица Феникс, снова взлетела. Хочу от всего сердца поблагодарить людей, которые меня любят и поддерживают, а также представителей прессы".

Орхан Зейналлы: "Dream Fest уже стал важной частью культурной жизни Азербайджана. Он способствует развитию современной музыкальной индустрии, а также знакомит международную аудиторию с азербайджанской музыкой. В Баку приезжают артисты разных национальностей и музыкальных направлений, здесь собирается самая разная публика, и каждый может представить свое творчество. Это настоящий праздник и хочется, чтобы таких фестивалей становилось еще больше".

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