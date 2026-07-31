БАКУ/ Trend/ - Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос.

Как говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в январе-июне текущего года за счет видов страхования жизни в Азербайджане было собрано 516,4 миллиона манатов страховых премий.

Cогласно данным банка, это на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, данные банка показывают, что в январе-июне текущего года за счет видов страхования жизни в Азербайджане было собрано 402,1 миллиона манатов страховых выплат.

Отмечается, что это на 32,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что как говорится в информации ЦБА, в январе-июне текущего года по линии действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 867,396 миллиона манатов.

Согласно данным ЦБА, этот показатель на 50,3 миллиона манатов, или 6,16%, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем страховых выплат составил 549,682 миллиона манатов, что на 117,5 миллиона манатов, или 27,2%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Аббас Мискарли заявил, что в Азербайджане готовятся новые реформы в сфере страхового рынка.

Исполнительный директор отметил, что постоянные нововведения в страховом законодательстве Азербайджана также вызывают интерес у зарубежных партнеров.

"Центральный банк Азербайджана последовательно работает над развитием страхового сектора. Изменения в законодательстве, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и пути их решения служат полезным опытом и для других стран", - отметил А.Мискарли.

Он также сообщил, что в ближайшее время в страховом секторе будет реализован ряд важных нововведений.

"Планируется внесение ряда изменений в страховое законодательство. Часть этих изменений будет касаться деятельности страховых посредников", - отметил он.

По словам А.Мискарли, ведется также работа по совершенствованию системы обязательного страхования имущества физических лиц.

"Предусматривается модернизация обязательного страхования имущества. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более надежную защиту граждан, особенно от катастрофических рисков. Согласно существующему подходу, ожидается, что эти нововведения не приведут к увеличению страховых премий и не создадут дополнительной финансовой нагрузки на население. Напротив, граждане получат более широкое страховое покрытие", - сказал он.

Исполнительный директор подчеркнул, что Центральный банк Азербайджана также планирует внедрение новых требований к профессиональным участникам страхового рынка.