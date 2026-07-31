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Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана пройдет в октябре в Туркменистане

Туркменистан Новость 31 июля 2026 14:11 (UTC +04:00)
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана пройдет в октябре в Туркменистане
Фото: Пресс-служба Президента Таджикистана
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЧОЛПОН-АТА/Trend/ - Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана пройдет в национальной туристической зоне Аваза 8 октября 2026 года в Туркменистане.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сообщил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в кыргызском городе Чолпон-Ата.

Сердар Бердымухамедов еще раз поздравил Президента Ильхама Алиева с принятием Азербайджана полноправным членом формата консультативных встреч.

«Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала», - добавил он.

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