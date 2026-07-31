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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Политика Новость 31 июля 2026 12:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы», - подчеркнул глава государства.

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