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Президент Садыр Жапаров: Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей

Политика Новость 31 июля 2026 08:30 (UTC +04:00)
Президент Садыр Жапаров: Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

«Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», - отметил глава государства Кыргызстана.

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