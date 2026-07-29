Тюркский инвестиционный фонд и Узбекско-Кыргызский фонд развития расширяют инвестпартнерство

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный Фонд (TIF) и Узбекско-Кыргызский фонд развития подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ был подписан в рамках бизнес-форума «Кыргызстан–Узбекистан: промышленное сотрудничество, инвестиции и торговля» с целью укрепления институционального взаимодействия и совместного продвижения инвестиционных возможностей.

В Бишкеке меморандум подписали генеральный директор TIF Рамиль Бабаев и председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев.

Партнерство предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как выявление совместных проектов, развитие региональных связей, привлечение частного сектора, продвижение «зеленых» и климатически устойчивых инвестиций, а также укрепление институционального потенциала в сферах финансирования и казначейских операций. Кроме того, стороны изучат механизмы распределения рисков и возможности поддержки трансграничных инвестиций и расширения бизнеса.

Выступая на мероприятии, генеральный директор TIF Рамиль Бабаев заявил: «Кыргызская Республика и Узбекистан расположены в центре Среднего коридора. Данный Меморандум отражает нашу приверженность углублению сотрудничества с институтами, разделяющими наш общий мандат на этих стратегически важных рынках. Узбекско-Кыргызский фонд развития обладает обширными местными знаниями и проверенной платформой двустороннего сотрудничества. Мы нацелены на формирование надежного портфеля совместных проектов финансирования, которые будут поддерживать развитие частного сектора, региональные связи и экономическую интеграцию в наших общих государствах-членах».

TIF и Узбекско-Кыргызский фонд развития договорились проводить регулярные встречи не реже одного раза в шесть месяцев для рассмотрения хода реализации Меморандума и определения конкретных возможностей для будущего сотрудничества.

Отметим, что TIF является первым специализированным международным финансовым институтом, учрежденным тюркскими государствами для укрепления экономического сотрудничества в тюркском мире, расширения внутрирегиональной торговли и содействия устойчивому развитию.

Учредительное соглашение о создании TIF было подписано 16 марта 2023 года на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

Уставный капитал фонда составляет 600 миллионов долларов США. Эти средства предназначены для поддержки совместного развития и повышения благосостояния государств-участников. TIF служит платформой для реализации эффективных инвестиционных проектов, внедрения инновационных решений и углубления региональной интеграции в рамках концепции «Экономическая интеграция тюркского мира».