Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю 30 Июля – национального праздника Королевства Марокко.
Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.
"Ваше Величество,
Дорогой брат,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Марокко.
Мы придаем особое значение азербайджано-марокканским отношениям, основанным на исторических корнях и добрых традициях.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Вашему братскому народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.