  1. Главная
  2. Экономика

Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля

Экономика Новость 30 июля 2026 23:14 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля
Фото: АМИ Trend
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем депозитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, по итогам первого полугодия текущего года.

Как сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), банком с самым высоким объемом депозитного портфеля стал "Kapital Bank". Объем депозитного портфеля этого банка составил 9,951 миллиарда манатов.

На втором месте расположился Международный банк Азербайджана (ABB) с депозитным портфелем в размере 9,257миллиарда манатов. Третью строчку рейтинга занимает "PAŞA Bank" с депозитным портфелем на сумму 7,216 миллиарда манатов.

Банком с наименьшим объемом депозитного портфеля стал Бакинский филиал "Bank Melli İran". Объем депозитного портфеля этого банка составил 36,309 миллиона манатов.

Банки

Депозитный портфель (в манатах)

1

Kapital Bank

9,951,241,00

2

ABB

9,257,094,28

3

Pasha Bank

7,216,161,00

4

Xalq Bank

1,700,780,52

5

Azer–Turk Bank

1,489,575,00

6

UniBank

1,379,075,12

7

Bank Respublika

1,099,720,64

8

AccessBank

1,084,628,00

9

Yelo Bank

1,039,161,43

10

Bank of Baku

948,889,44

11

ZiraatBank

866,631,96

12

Rabita Bank

840,727,24

13

YapikrediBank

572,967,90

14

AzersenayeBank

513,626,03

15

Turan Bank

462,869,00

16

Premium Bank

392,359,00

17

Expressbank

352,062,00

18

AFB Bank

342,288,94

19

VTB Bank

121,777,99

20

Avrasiya Bank

75,297,23

21

Bank Melli Iran

36,308,68

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости