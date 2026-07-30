Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем депозитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, по итогам первого полугодия текущего года.
Как сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), банком с самым высоким объемом депозитного портфеля стал "Kapital Bank". Объем депозитного портфеля этого банка составил 9,951 миллиарда манатов.
На втором месте расположился Международный банк Азербайджана (ABB) с депозитным портфелем в размере 9,257миллиарда манатов. Третью строчку рейтинга занимает "PAŞA Bank" с депозитным портфелем на сумму 7,216 миллиарда манатов.
Банком с наименьшим объемом депозитного портфеля стал Бакинский филиал "Bank Melli İran". Объем депозитного портфеля этого банка составил 36,309 миллиона манатов.
|
Банки
|
Депозитный портфель (в манатах)
|
1
|
Kapital Bank
|
9,951,241,00
|
2
|
ABB
|
9,257,094,28
|
3
|
Pasha Bank
|
7,216,161,00
|
4
|
Xalq Bank
|
1,700,780,52
|
5
|
Azer–Turk Bank
|
1,489,575,00
|
6
|
UniBank
|
1,379,075,12
|
7
|
Bank Respublika
|
1,099,720,64
|
8
|
AccessBank
|
1,084,628,00
|
9
|
Yelo Bank
|
1,039,161,43
|
10
|
Bank of Baku
|
948,889,44
|
11
|
ZiraatBank
|
866,631,96
|
12
|
Rabita Bank
|
840,727,24
|
13
|
YapikrediBank
|
572,967,90
|
14
|
AzersenayeBank
|
513,626,03
|
15
|
Turan Bank
|
462,869,00
|
16
|
Premium Bank
|
392,359,00
|
17
|
Expressbank
|
352,062,00
|
18
|
AFB Bank
|
342,288,94
|
19
|
VTB Bank
|
121,777,99
|
20
|
Avrasiya Bank
|
75,297,23
|
21
|
Bank Melli Iran
|
36,308,68