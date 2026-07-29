Пожар в Агдамском районе охватил новые территории - на заминированных участках происходят взрывы

АГДАМ/Trend/ - Пожар, возникший на открытой территории Агдамского района, сегодня распространился в направлении сел Сайбалы и Багбанлар.

Для тушения пожара к месту происшествия привлечены техника и личный состав пожарных частей Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Карабахское бюро Trend.

Кроме того, в направлении села Мерзили слышны последовательные взрывы. По предварительным данным, они происходят в результате распространения огня на заминированные территории, расположенные вдоль бывшей линии соприкосновения.

В настоящее время продолжаются работы по локализации и тушению пожара. Пламя охватывает кустарниковые заросли и зеленые насаждения, нанося серьезный ущерб деревьям и кустарникам.

Отметим, что пожар начался накануне.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, 28 июня на горячую линию "112" поступили сообщения о пожарах на открытой территории в направлениях села Мерзили Агдамского района, села Газахлар Физулинского района, а также сел Чахырлы и Мехдили Джебраильского района.

Сообщается, что к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В министерстве отметили, что заминированная местность и ветреная погода существенно осложняют борьбу с огнем.