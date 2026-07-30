Обнародованы данные об активах банковского сектора Азербайджана на 1 июля

БАКУ /Trend/ - На 1 июля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 60 миллиардов 940,4 миллиона манатов.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 4,206 миллиарда манатов, или на 7,4%, больше по сравнению с 1 июля прошлого года.

В отчетном периоде совокупные обязательства банков составили 53 миллиарда 294,8 миллиона манатов, а балансовый капитал — 7 миллиардов 645,6 миллиона манатов. В июне совокупные активы банков выросли на 3%, совокупные обязательства — на 3,3%, а балансовый капитал увеличился на 1%.

На фоне роста в банковском секторе Центральный банк Азербайджана также объявил о результатах реформ, проводимых в целях укрепления устойчивости финансовой системы.

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде прокомментировал данный вопрос на 20-м Глобальном форуме по исламским финансам, проводимом в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку.

"В течение последних трех лет мы модернизировали нормативную базу в банковском секторе не только по традиционным направлениям, таким как переход на новейшие стандарты бухгалтерского учета, но и в таких новых областях, как рыночное поведение, ESG и другие. В законодательство, действующее на рынке капитала, также был внесен ряд изменений. Подготовлены и представлены правительству законопроекты о рейтинговых агентствах, о производных финансовых инструментах, о венчурном капитале, о краудфандинге и другие законопроекты", – сказал Ш. Махмудзаде.

Отметим, что на 30 июня 2026 года количество филиалов 22 действующих в Азербайджане банков составило 504, количество отделений – 83, количество банкоматов – 3 503. В отчетном месяце численность занятых в банковском секторе увеличилась на 0,3%, или на 88 человек, и составила 27 462 человека.