Кыргызстан и Узбекистан подписали пакет двусторонних соглашений

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Узбекистан подписали договор о союзнических отношениях и пакет двусторонних соглашений, охватывающих вопросы управления границами, обороны, социальной защиты, инвестиций, туризма и образования, по итогам переговоров между президентами Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации Президента Кыргызстана.

Документы были подписаны 30 июля в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

«Главы государств подписали Договор о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан», — сообщила администрация Президента.

Среди подписанных документов:

Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о полосе кыргызско-узбекской государственной границы

Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о совместном использовании источника "Чашма"

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска на государственной границе от 24 июля 2004 года

Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о взаимном передвижении граждан от 3 октября 2006 года

Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о курортно-рекреационных объектах, расположенных в Иссык-Кульском регионе Кыргызской Республики от 18 июля 2024 года

План действий по сотрудничеству в области культуры между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы

План практических мер между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2026–2028 годы

Совместный план действий Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики и Комитета по туризму Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере туризма

Соглашение между Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования

План действий по развитию двустороннего сотрудничества между Национальным инвестиционным агентством при Президенте Кыргызской Республики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан на 2026–2028 годы.

Данные соглашения направлены на расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной, оборонной, культурной и гуманитарной сферах и являются результатом переговоров лидеров, состоявшихся ранее в тот же день.