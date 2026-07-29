Тюркский инвестиционный фонд и инвестагентство Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд (TIF) и Национальное инвестиционное агентство при Президенте Кыргызской Республики (NIA) подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества в области продвижения и облегчения инвестиций в Кыргызской Республике.

Меморандум был подписан в Бишкеке в рамках бизнес-форума «Кыргызстан – Узбекистан: промышленное сотрудничество, инвестиции и торговля» Генеральным директором TIF Рамилем Бабаевым и руководителем Национального инвестиционного агентства при Президенте Кыргызской Республики Равшанбеком Сабировым.

Согласно условиям Меморандума о взаимопонимании, NIA будет оказывать поддержку TIF в процессе выявления и реализации инвестиционных проектов в Кыргызской Республике. TIF, в свою очередь, предусматривает мобилизацию финансовых ресурсов, содействие трансграничным инвестициям и поддержку инвестиционных проектов, способствующих экономической интеграции и устойчивому развитию между государствами-членами, с уделением особого внимания Кыргызской Республике.

Партнерство будет направлено на выявление совместных проектов, облегчение доступа инвесторов к инвестиционным возможностям в Кыргызской Республике и обмен информацией, способствующий формированию портфеля региональных инвестиционных проектов TIF.

По случаю подписания Генеральный директор TIF Рамиль Бабаев заявил:

«Кыргызская Республика является одной из ключевых стран-приоритетов для Тюркского инвестиционного фонда. Наша цель – выявить перспективные инвестиционные проекты, способные оказать реальное экономическое воздействие в стране, и оказать поддержку в их реализации. Сотрудничество с Национальным инвестиционным агентством позволит нам отбирать такие проекты на ранней стадии, правильно структурировать их и мобилизовать долгосрочные финансовые ресурсы для их осуществления».

TIF и NIA договорились поддерживать тесные контакты с целью рассмотрения хода реализации Меморандума и продвижения конкретных инвестиционных возможностей в Кыргызской Республике.

Отметим, что TIF является первым специализированным международным финансовым институтом, совместно учрежденным тюркскими государствами и направленным на укрепление экономического сотрудничества в тюркском мире, увеличение внутрирегиональной торговли и содействие устойчивому развитию. Учредительное соглашение TIF было подписано на внеочередном саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 16 марта 2023 года в Анкаре, и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

Располагая уставным капиталом в размере шестьсот миллионов долларов США, который будет использован для поддержки совместного развития и благосостояния, TIF представляет собой платформу, способствующую эффективным инвестициям, инновационным решениям и региональной интеграции в рамках большого тюркского видения, основанного на «Экономической интеграции тюркского мира».