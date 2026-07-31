Назван объем кредитов на закупку сельхозтехники в Иране

БАКУ/Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) в Иране на приобретение сельскохозяйственной техники выделены кредиты на сумму 80 триллионов риалов (примерно 55,2 миллиона долларов США).

Как сообщает министерство сельского хозяйства Ирана, об этом заявил директор Центра развития промышленности при министерстве сельского хозяйства Керим Зольфогари.

"В предыдущие годы ежегодно выделялось 20 триллионов риалов (примерно 13,8 миллиона долларов), а в прошлом году – 60 триллионов риалов (примерно 41,4 миллиона долларов). В текущем году объем кредитования увеличен до 80 триллионов риалов (примерно 55,2 миллиона долларов)", – отметил он.

Зольфогари добавил, что, несмотря на сложные экономические условия, Банк Кешаварзи Ирана поддерживает политику министерства сельского хозяйства в сфере кредитования, и это непрерывное сотрудничество является ключевым фактором устойчивости в области технического оснащения.

Он сообщил, что ежегодный 10-процентный рост по привлечению кредитных ресурсов свидетельствует о высоком доверии фермеров к данному направлению. В настоящее время более 95% выделенных кредитов использованы по целевому назначению, а сфера обеспечения сельскохозяйственной техникой признана одной из самых надежных.

Зольфогари отметил, что в настоящее время 65% из 24 тысяч комбайнов, имеющихся в стране, устарели или вышли из строя, что может иметь негативные экономические последствия. Использование старой сельхозтехники ведет к повышению расхода топлива и другим проблемам, что сказывается на продовольственной безопасности страны.

"В стране в сфере производства комбайнов действуют всего три компании, и местное производство ограничено. В связи с этим возникает необходимость поддержки производителей сельскохозяйственной техники", – подчеркнул он.

Согласно анализу Trend, доведение объема кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники до 55 миллионов долларов свидетельствует о намерении Ирана ускорить механизацию аграрного сектора. Последовательное увеличение объемов кредитования и использование более 95% средств по целевому назначению отражают высокий спрос фермеров на финансовые инструменты и их платежеспособность. Вместе с тем значительная часть парка комбайнов устарела, а возможности местного производства ограничены, что делает направление этих средств на обновление технического парка еще более актуальным. Продолжение кредитования может положительно сказаться как на повышении производительности в агросфере, так и на укреплении продовольственной безопасности страны в долгосрочной перспективе.