В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в «Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью».

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, в список по Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана включены заместитель руководителя аппарата структуры, помощники, советники председателя, заведующие отделами, а также председатель правления «Дирекции строящихся объектов» и его заместители, исполнительный директор ЗАО «Региональная водная мелиорация» и его заместители, исполнительный директор ЗАО «Водоснабжение крупных городов» и его заместители.