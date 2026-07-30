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В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью

Политика Новость 30 июля 2026 14:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью
Фото: AI generated
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в «Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью».

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, в список по Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана включены заместитель руководителя аппарата структуры, помощники, советники председателя, заведующие отделами, а также председатель правления «Дирекции строящихся объектов» и его заместители, исполнительный директор ЗАО «Региональная водная мелиорация» и его заместители, исполнительный директор ЗАО «Водоснабжение крупных городов» и его заместители.

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