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Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)

Общество Новость 30 июля 2026 00:14 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
Ночной редактор Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет.

Об этом сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

Сообщается, что сборная Азербайджана, завоевавшая три серебряные и три бронзовые медали, набрала 107 очков и заняла второе место в командном зачете. Первое место заняла сборная России (127 очков), третье — команда Ирана (96 очков).

Напомним, что под руководством старшего тренера Рафига Гусейнова и тренеров Камрана Мамедова, Зохраба Аббасова и Мушвига Мамедова серебряные медали завоевали Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг), а бронзовыми призерами стали Омар Салманов (48 кг), Эльмир Черкезов (60 кг) и Орхан Габибли (65 кг).

Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)
Сборная Азербайджана стала второй в командном зачете ЧМ U17 по греко-римской борьбе (ФОТО)

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