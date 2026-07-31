Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга - Жапаров

ЧОЛПОН-АТА/Trend/- Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Чолпон-Ата.

"Уверен, что этот визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению наших братских отношений. Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес. С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений", - отметил Жапаров.