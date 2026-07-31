Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап положительной эволюции нашего формата - Токаев

ЧОЛПОН-АТА/Trend/ - Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап положительной эволюции нашего формата.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальной Консультативной встрече «Центральная Азия – Азербайджан» в городе Чолпон-Ата Кыргызстана.

«Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории. Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап положительной эволюции нашего формата. Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы. На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона»,- сказал он.

Президент Казахстана отметил, что уверенно растет роль Центральной Азии и глобальных процессов.

«Наш голос звучит на мировой арене все громче и весомее. Ярким подтверждением этому стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Все принципиальные вопросы нашего взаимодействия мы обстоятельно обсудили на прошлогодней встрече в Ташкенте. Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение совместных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу. В завершение хочу пожелать туркменским друзьям и ради успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата консультативных встреч»,- добавил он.