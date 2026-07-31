ЦБА об интервенциях на валютном рынке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в конце этого года вновь проведет интервенцию на валютном рынке.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции по параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Отметим, что в первом полугодии текущего года на валютном рынке предложение значительно превышало спрос. Это наблюдалось как в наличном, так и в безналичном сегментах. В первом полугодии 2026 года покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами у клиентов превысила ее продажу на 482 миллиона долларов США. Уровень долларизации депозитов резидентов-физических лиц за последние 12 месяцев снизился на 3,8 процентного пункта и в июне 2026 года составил 25,6%.

В условиях резкого снижения спроса и значительного роста предложения на валютном рынке Центральным банком Азербайджана были осуществлены интервенции по покупке иностранной валюты. За истекший период текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились на 2,2 миллиарда долларов США, или на 19,5%, и составили 13,8 миллиарда долларов США.