Подтверждена гибель трёх членов КСИР в результате удара США

БАКУ /Trend/ - В результате удара США по иранской провинции Зенджан, расположенной на западе Ирана, погибли трое военнослужащих КСИР.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по провинции Зенджан.

«30 июля в результате военных воздушных ударов США по иранской провинции Зенджан погибли трое членов КСИР», — отмечается в сообщении.

КСИР выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

Добавим, что Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что 30 июля нанесло удары по десяткам целей в Иране, включая военные командные центры, ракетные установки и беспилотные аппараты, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского назначения.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.