США перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления блокады портов Ирана — CENTCOM

БАКУ /Trend/ - Американские военные перенаправили 20 коммерческих судов с момента возобновления блокады морских портов Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети "X".

"По состоянию на 29 июля CENTCOM перенаправил 20 коммерческих судов, 2 вывел из строя и высадился еще на 2", — говорится в сообщении.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня начал обстреливать объекты Израиля и США в регионе ракетами и беспилотниками. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня упомянутый меморандум вступил в силу.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума, нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.