Кыргызстан и Узбекистан продвигают проект ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан

БАКУ /Trend/ – Кыргызстан и Узбекистан подтвердили приверженность реализации проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, который рассматривается как один из ключевых региональных инфраструктурных проектов.

Согласно информации пресс-службы Президента Кыргызстана, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Чолпон-Ате.

По словам Жапарова, развитие транспортной связанности и реализация крупных инфраструктурных инициатив стали одними из основных тем переговоров лидеров двух стран. «Подтвердили приверженность реализации крупнейших региональных проектов – строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и Камбаратинской ГЭС-1», – заявил Президент Кыргызстана.

Проект железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан призван укрепить транспортные связи между странами региона и расширить возможности для выхода на международные рынки. Маршрут рассматривается как важный элемент развития транзитного потенциала Центральной Азии и диверсификации торговых потоков.

Жапаров отметил, что транспортное сотрудничество является одним из приоритетных направлений кыргызско-узбекских отношений наряду с торговлей, энергетикой и инвестициями.

Особое внимание в ходе переговоров также было уделено развитию экономического взаимодействия и поддержке совместных проектов. По словам главы Кыргызстана, стороны договорились усилить деятельность Узбекско-Кыргызского фонда развития, увеличить финансирование совместных инициатив и создать более благоприятные условия для бизнеса.

«Договорились придать дополнительную динамику деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития. Расширять финансирование совместных проектов, поддерживать инициативы регионов и формировать более благоприятные условия для бизнеса», – сказал глава государства.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что улучшение транспортной инфраструктуры и приграничного взаимодействия создаст дополнительные возможности для роста торговли, транзита и развития регионов.

Он также сообщил, что страны завершили решение пограничных вопросов, увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30 и продлили срок взаимного пребывания граждан двух государств до 15 дней. «Это те самые важные практические шаги, направленные на создание благоприятных условий для поездок граждан, развития торговли, транзита, логистики, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивого социально-экономического роста приграничных регионов», – отметил Жапаров.

В ходе государственного визита Президента Узбекистана был также подписан Договор о союзнических отношениях между двумя странами и пакет двусторонних документов в сферах сельского хозяйства, туризма, образования, культуры и социальной защиты.